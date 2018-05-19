ضبط 1219 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بالقليوبية

شنت إدارة مرور القليوبية، تحت إشراف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، حملات مروية مكثفة بالشوارع ومطالع ومنازل الطرق لضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة التي قادها اللواء محمد درويش، قائد مرور القليوبية، عن تحرير 1219 مخالفة مرورية منها 902متنوعة، و 183 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 45 دراجة نارية تسير دون تراخيص، وضبط 69 سيارة تسير بدون ترخيص، وتحرير 20 مخالفة سير بدون رخصة قيادة، و9 مخالفات ملصقات، والتصالح في 91 مخالفة فورية، وضبط 55 مخالفات على نموذج 125، وتحصيل 10800 جنيه غرامات فورية.