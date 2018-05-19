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المؤبد لسائق متهم بهتك عرض أبنائه تحت التهديد

قضايا وحوادث

المؤبد
المؤبد

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، المتهم أشرف أحمد محمد، سائق، بالسجن المؤبد، لاتهامه بهتك عرض ابنه يوسف وابنته سلمي تحت التهديد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القياتى قيشرى، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز حبيب، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

وأسندت النيابة للمتهم أشرف أحمد محمد عبد الحميد "سائق"، تهمة هتك عرض ابنته الطفلة "سلمى" بالقوة والتهديد، وذلك بأن خلع ثوب الأبوة وتجاهل عاطفة البنوة وخان أمانة الله، بأن هددها بسكين، وتعدى عليها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، وقيد يديها وقدميها بسلسلة حديدية، فبث الرعب في نفسها وكشف عورتها وهتك عرضها واغتال براءتها.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض ابنه الطفل يوسف. بالقوة تحت تهديد السلاح، لإفراغ شهوته.

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