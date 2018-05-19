فرحات للأحزاب السياسية: "اسكتوا تنعموا"

19 مايو 2018 - 12:54 م

تساءل الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، عن ماهية الأحزاب السياسية الجديدة التى فى طريقها للتدشين تنفيذًا لفكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ألا تتغير البرامج الحزبية في الاندماجات المقبلة ويبقى الوضع ثابتًا بعدم التدخل في القرارات التنفيذية للدولة المصرية.

وقال فرحات خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مجرد سؤال هل سارت الأحزاب الحديثة في طريق الصفقات الذي قطعت فيه الأحزاب القديمة شوطًا؟، صفقات ملخصها اسكتوا تنعموا".

وعلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى، فقال حمدى أبو المعاطى: "ما حضرتك تعلم إما بالترغيب أو بالترهيب كما حدث قبل الثورة ويحدث الآن".

وأضافت سناء العصار: "إما هكذا أو يتفشكلوا وينقسموا".