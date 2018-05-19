فيريرا يضع هذه الشروط للموافقة على النادي الأهلي

19 مايو 2018 - 12:53 م

وضع المدير الفني الأسبق للزمالك والحالي لنادي السد القطري، البرتغالي جيسوالدو فيريرا، شروطًا لتدريب النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وأوضح فيريرا من قبل وكيله أنه يريد الحصول على 300 ألف دولار شهريًا، أي ما يقرب من 5 ملايين جنيه.

ويأتي ترشيح فيريرا في مقدمة الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي بسبب نجاحاته مع الأندية التي عمل بها، وكذلك شخصيته القوية، لذالك طلب مسئولو القلعة الحمراء من وكيل المدرب تخفيض مطالبه المالية لإتمام الصفقة.

في الوقت الذي يبحث فيه النادي الأهلي عن مدرب قوي لقيادة الفريق بعدما رحل المدير الفني حسام البدرى والذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي الأسبوع الماضي بدوري أبطال أفريقيا.