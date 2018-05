» بالفيديو.. أجمل هدف فى "البريميرليج" بأقدام عربية

أعلنت الصفحة الرسمية لمسابقة الدوري الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن صاحب أجمل هدف في بطولة الدوري لافتة إلى أنه جاء بأقدام عربية للاعب سفيان بوفال نجم منتخب المغرب المحترف بين صفوف ساوثهامبتون.

وتم اختيار هدف "بوفال"، في شباك وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وعلى جبر، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 21 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة، الأجمل في المسابقة هذا الموسم.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز ساوثهامبتون بهدف سفيان بوفال الذي جاء قبل خمس دقائق على نهاية اللقاء.

ونجا ساوثهامبتون من الهبوط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بعدما احتل المركز الـ 17 فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 36 نقطة، بينما ودع وست بروميتش ألبيون المسابقة، بعدما احتل المركز الـ20 والأخير برصيد 31 نقطة.

شاهد الفيديو..





With this stunning solo effort, the 2017/18 @Carling Goal of the Season goes to... @sosoboufal19 ?? #PLAwards pic.twitter.com/r0GfUzOr84