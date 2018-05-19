تعرف على الأماكن المخصصة للاعتكاف فى القليوبية

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انتهت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، من تخصيص 177 مسجدًا للاعتكاف طوال شهر رمضان على أن يكون المعتكف من أهالى المنطقة ومن خلال مراجعة بطاقة الرقم القومى.

وأكدت المديرية أن المساجد المخصصة للاعتكاف تمت مراعاة الالتزام بمواصفات الاعتكاف بها من حيث مواصفات المسجد ليكون به تهوية جيدة والمساحة ومنع الاعتكاف في الزوايا والمساجد الصغيرة.

كما تقيم أوقاف القليوبية 29 مدرسة قرآنية لتحفيظ القرآن بوجود 3 من المحفظين، محفظ خلال الفترة الصباحية واثنين خلال الفترة المسائية.

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