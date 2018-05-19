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حبس عامل مزق شقيقه بسكين حتى الموت بالقليوبية

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أمر رئيس نيابة الخانكة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتمزيق شقيقه بسلاح أبيض حتى الموت بقرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية بالقليوبية.

تعود الواقعة عندما تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز القناطر بلاغًا بنشوب مشاجرة أسفرت عن متوفى بقرية الخرقانية مركز القناطر .

أخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية وانتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي وتبين قيام "إيهاب. م. ف" 35 سنة - عامل بالتعدي على شقيقه المدعو "أحمد. م" 33 سنة - عامل بسلاح أبيض سكين محدثًا إصابته بجرح نافذ بالصدر وتوفى متأثرًا بإصابته .

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك بسبب قيام المجني عليه بالتشاجر مع والدته ونهرها ما أثار حفيظة المتهم ولدى معاتبته له حدثت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض سكين محدثًا إصابته التي أودت بحياته تحرر المحضر رقم 4820 إداري القناطر، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.


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