الصورالأولى لزفاف الأمير "هارى"

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زفاف جماهيري للأمير "هاري" و"ماركل" مايو القادم

سيبدأ بعد قليل مراسم الاحتفال بزفاف الأمير هاري، وخطيبته ميجان ماركل الممثلة الأمريكية، في الحفل الذي يقام بكنيسة سانت جورج بالعاصمة البريطانية، لندن.

وسوف يحضر الكثير من الضيوف المدعوين لحفل الزفاف، والذي يصل عددهم لأكثر من 2000، وبهذا العدد سيكون الحفل من أكبر حالات الزفاف الملكي في بريطانيا.

وكان من أوائل الحضور، إيرل سبنسر، عم الأمير هاري، والممثل البريطاني، إدريس إلبا، وصديقة "الأمير" السابقة، تشلسي ديفي، وشقيقة كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، بيبا ميدلتون، ومغني البوب البريطاني، جيمس بلانت، وزوجته.

ومن النجوم المدعوين أيضًا الذين وصلوا إلى كنيسة سانت جورج، مقدمة البرامج الأمريكية، أوبرا وينفري، والممثل الأمريكي، جورج كلوني، وزوجته أمل كلوني، وديفيد بيكهام، لاعب كرة القدم البريطاني السابق، وزوجته فيكتوريا بيكهام، ولاعبة التنس الأمريكية، سيرينا ويليامز.

وقد تكلف الحفل حوالي 30 مليون جنيه إسترليني، حيث سيقام  حلقة من الفولاذ لرؤية العروسين منها، حول قلعة ويندسور.

يذكر أن الأمير هاري أعلن خطبته على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل في نوفمبر الماضي، بعد علاقة حب عاطفية دامت لعدة أشهر .

 







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