  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:32 م
بحث متقدم
دار ايتام

بالصور.. حفلة تعذيب لأطفال بدار أيتام "الرشاد"

إعلان الفراخ لعمرو خالد

شاهد.. موجة سخرية لعمرو خالد .."للصائم فرختان"

الدكتور محمد نور فرحات

فرحات للأحزاب السياسية: "اسكتوا تنعموا"

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

بالفيديو.. نتنياهو يهنئ المسلمين بقدوم رمضان

النائب مصطفى بكري

هذا الأمر سيحدث قريبا في عدد من المؤسسات القومية

عمرو خالد وإبراهيم عيسي

شاهد.. صدمات المشاهير لجمهورهم في رمضان

الامير هاري

بث مباشر.. حفل زفاف الأمير هاري على الفنانة "ماركيل"

مذبحة الرحاب

مفاجآت في مذبحة الرحاب.. الكلب لم يخدر

جمال سلطان

سلطان : كنت واثقا من قيام عيسي بـ "بسبّ الدين"

في مثل هذا اليوم.. إعدام سيد قطب

الديهي : لهذا السبب هاجم "نزار قباني" سيد قطب

في رمضان ..

بالفيديو.. "توصيلة مجاني".. هدية سائق ميكروباص للركاب

آخر الأخبار

ميكروباص
ارشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أمن الغربية ينجح فى إنهاء إضراب سائقى السرفيس بطنطا

#

سقوط سيارة من أعلى كوبرى الساحل ووفاة سيدة

#

سائق يطعن ضابط مرور بالشرقية ويفر هاربا

#

كشف لغز العثور على سائق مكبل اليدين بالنزهة

وضع مواطن مصري يدعى مصطفى علام سائق ميكروباص، لافتة مكتوب عليها "كل عام وأنتم بخير التوصيلة اليوم بدون مقابل هدية للركاب في رمضان".

وذكر خلال تقرير مصور عرضه  برنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، أنه لا يرغب من هذه المبادرة سوى في الحصول على دعوة من الركاب وأنه سيلتزم بالدور داخل الموقف حرصًا على مصلحة زملائه السائقين، مشيرًا إلى أنه قام بعمل المبادرة العام الماضي ولاقت استحسانًا من الجميع.

وأضاف أن هذا الأمر الذي يعكس نوعًا من التكافل الاجتماعي بين المواطنين، موضحًا أن هذا  الميكروباص يعمل على خط بلقاس المنصورة بمحافظة الدقهلية.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» فريق طبى ينقذ طفلا اخترق رأسه سيخ حديدي
» بالفيديو.. أجمل هدف فى "البريميرليج" بأقدام عربية
» انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق
» بالفيديو.. الاعتداء علي ريم البارودي في الشارع
» قراءة القرآن في المنام "مكانة وعلو"
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"
» بالفيديو.. "توصيلة مجاني".. هدية سائق ميكروباص للركاب
» دفاع رابعة يطلب البراءة.. والقاضى: باقى مرافعة 50 متهمًا
» بالفيديو.. بكري: الدولة تواجه خطرا حقيقيا
» لمرضى السكرى.. اختبار جديد ينهى حقن الأنسولين
» جمال عبدالحميد : فيفي عبده سببتلي أزمة مع زوجتي

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)