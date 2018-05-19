شاهد.. صدمات المشاهير لجمهورهم في رمضان

19 مايو 2018 - 11:37 ص

حالة من الجدل، أثارها إعلاميون وفنانون، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بين إعلان الداعية عمرو خالد للفراخ، وبين تصريحات إبراهيم عيسي المثيرة بشأن الصيام والزواج السري لمنة فضالي وغيرها من التصريحات، صبت انتقادات المواطنين علي المشاهير.

الزواج السري لمنة فضالي

كشفت الفنانة منه فضالي عن أنها مطلقة وليست عانس خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج "شيخ الحارة" مشيرة إلى أنها تزوجت سراً لمدة 6 أشهر من الملحن محمد ضياء دون علم والدتها، والتي أصيبت بانهيار عصبي فور معرفتها. لافتة إلى أن زوجها ضربها وأهانها متذرعاً بغيرته عليها بسبب أحد الأدوار التي قدمتها، وهو ما كان سبباً في الانفصال.

وأكدت الممثلة المصرية والدتها قاطعتها خاصة أن زوجها كان يكبرها بسنوات وكان قرار الزواج مفاجئاً لها.

وحول علاقتها بوالدها، انتقدته كثيراً، مؤكدة أنه تسبب في فقدانها لكثير من الأمور في حياتها مشيرة إلى أن آخر لقاء بينهما كان من 4 أعوام ولم يستغرق أكثر من ساعة.

ونفت فضالي وجود قصة حب بينها وبين الفنان أحمد عز مؤكدة أنها تعرف جيدًا أنه لن يطلب الزواج منها وأن علاقتهما علاقة صداقة فقط.

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إبراهيم عيسي: لا أرى في الصيام إلا أنه قرار سيادي من الله

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أنه لا يرى أي حكمة من صيام شهر رمضان إلا أنه قرار سيادي من الله، دون معرفة الحكمة الحقيقية وراء الصيام.

أوضح عيسى في حلقة الاثنين الماضي، من برنامج “مختلف عليه” على قناة “الحرة” أنه بحث كثيرًا في حكمة صيام شهر رمضان، واستمع إلى عشرات الحجج التى يقولها الخطباء والوعاظ من حكمة الصيام، والتى كشف العلم أخيرًا خطأ ما يقولون باعتبار الصيام متعب للصحة.

أكد عيسى أن شهر رمضان كاشف لفروق اجتماعية وطبقية هائلة وأضاف قائلًا: "لم أر في صيام رمضان حكمة إلا أنه قرار سيادي من الله، أفعل وصم ، فنفعل ونصوم، دون أن ندرك حكمة هذا الصيام"، مؤكدًا أن حكمة الصيام لم تتكشف للمسلمين حتى الأن.



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عمرو خالد صاحب سقطة "الفراخ"

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية المصري عمرو خالد وهو يستغل برنامجه الديني للترويج لشركة سعودية مصرية خاصة بالدجاج.

ووفقًا للمقطع المتداول، فقد ظهر عمر خالد وهو يحاول الترويج للدجاج قائلا:”لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يبقوا صح”.

وأضاف قائلا:” عشان هتجرب مع وصفات آسيا ارتقاءك لربنا في قيام الليل بعد الفطار وفي التراويح أحلى”.

وأنصبت التعليقات الساخرة علي عمرو خالد، بسبب الإعلان، الأمر الذي دفعه لمسحه من على صفحات التواصل الاجتماعي.



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سما المصري وفتنة "أهل العلم"

أعلنت الفنانة سما المصري، تأجيل برنامجها الديني الذي كان مقررًا أن تقدمه خلال شهر رمضان ويحمل اسم «أهل العلم»، وأعلنت عنه في وقت سابق قبل بدء الشهر الكريم.

وقالت سما المصري فى مقطع فيديو أرسلته لوسائل الإعلام، إنها قررت تأجيل البرنامج بعدما فشل فريق الإعداد الخاص بها في استضافة أي شيخ في الحلقات، مؤكدة أن رد الضيوف حين طُلب منهم الظهور في برنامجها كان «سما المصري فتنة ومش هنطلع معاها».

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