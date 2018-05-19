طقس الغد حار والعظمى تسجل 39 درجة

19 مايو 2018 - 11:31 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية غد الأحد 20 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود رابع أيام شهر رمضان المبارك، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهار لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار فى مناطق من جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس كما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 39 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 19 درجة.