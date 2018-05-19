» جمال عبدالحميد : فيفي عبده سببتلي أزمة مع زوجتي

19 مايو 2018 - 11:23 ص

كشف لاعب كرة القدم الدولي السابق جمال عبدالحميد، عن أزمته مع زوجته بسب الفنانة فيفي عبده قائلا :" ‘إن التصريح الذي نقل على لسانه "عشت أحلى أيام حياتي مع فيفي عبده سببي لي أزمة مع زوجتي ".

وأضاف "عبدالحميد"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، بأن العنوان كان عن الفيلم الذي صوره مع فيفي عبده، موضحًا أن مدة تصويره في الفيلم كانت فقط 10 أيام، واصفًا العنوان بـ الرخيص".

وتابع: "صحفي صغير زي ده عملي مشكلة مع المدام، ومكنش ينفع عنوان ينشر بهذه الطريقة".

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