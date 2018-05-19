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مقتل 8 أشخاص بتفجير فى أفغانستان

عرب وعالم

افغانستان
افغانستان

وكالات

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وقع انفجار صباح اليوم السبت بأحد الملاعب الرياضية بمدينة جلال آباد بشرق أفغانستان وذلك خلال  إقامة مباراة رياضية لبعض من فرق كرة  الكريكيت.

وأسفر الانفجار عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين، كما انه حتى الآن لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن عمليات التفجير ونفت حركة طالبان في بيان، علاقتها به .

وقال الناطق باسم الوالي، عطاء الله هوغياني فى تصريحات للأناضول، إن 3 عبوات ناسفة وضعت في ملعب الكريكيت، وفُجرت عن بعد خلال مباراة بالدوري الرمضاني  مشيرًا إلى  القتلى في التفجير، بينهم لاعبون، وإصابة 45 آخرين.

ولفت إلى خطورة حالة بعض الجرحى، الذين نُقلوا إلى المستشفيات، ويشهد إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان، خلال العام الجاري، ارتفاعا في نسق أعمال العنف والعمليات الارهابية، كان آخرها الهجوم الإرهابي على مبنى حكومي الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا.


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