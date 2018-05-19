» بالفيديو.. نتنياهو يوجه رسالة للمسلمين

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هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم ومسلمي إسرائيلي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

 وقام نتنياهو بنشر مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "رمضان كريم لمواطني إسرائيل المسلمين وللمسلمين في كل أرجاء العالم. يعيش في إسرائيل 1.5 مليون مسلم، أفتخر بمساهمتهم في مجتمعنا"، وأضاف: "هذا لا يحتل دائما العناوين الرئيسية، ولكن في إسرائيل، المسلمون واليهود والمسيحيون وأبناء الديانات الأخرى، يعيشون معا ويعملون معا ويزدهرون معا".

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي أيضًا إن "معظم ضحايا الإرهاب في الشرق الأوسط سواء كانوا ضحايا "داعش" أو النظام الإيراني، هم مسلمون".

وأضاف نتنياهو أنه يأمل في أن "يكون رمضان هذا العام شهرًا من السلام والازدهار لجميعنا، وأن يكون فرصة للاستمتاع بقضاء الوقت مع أحبائكم وللتفكير في الأشياء التي بوركنا بها معا".

وختم بالقول: "يجب علينا ألا نتنازل أبدًا عن كفاحنا من أجل تحقيق السلام والكرامة لصالح البشرية بأسرها".
شاهد الفيديو..


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