بالفيديو.. نتنياهو يهنئ المسلمين بقدوم رمضان

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هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم ومسلمي إسرائيل بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقام نتنياهو بنشر مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "رمضان كريم لمواطني إسرائيل المسلمين وللمسلمين في كل أرجاء العالم. يعيش في إسرائيل 1.5 مليون مسلم، أفتخر بمساهمتهم في مجتمعنا"، وأضاف: "هذا لا يحتل دائما العناوين الرئيسية، ولكن في إسرائيل، المسلمون واليهود والمسيحيون وأبناء الديانات الأخرى، يعيشون معًا ويعملون معًا ويزدهرون معًا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا إن "معظم ضحايا الإرهاب في الشرق الأوسط سواء كانوا ضحايا "داعش" أو النظام الإيراني، هم مسلمون".

وأضاف نتنياهو أنه يأمل في أن "يكون رمضان هذا العام شهرًا من السلام والازدهار لجميعنا، وأن يكون فرصة للاستمتاع بقضاء الوقت مع أحبائكم وللتفكير في الأشياء التي بوركنا بها معا".

واختتم قوله: "يجب علينا ألا نتنازل أبدًا عن كفاحنا من أجل تحقيق السلام والكرامة لصالح البشرية بأسرها".

شاهد الفيديو..


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