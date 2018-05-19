  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
عمرو خالد وإبراهيم عيسي

شاهد.. صدمات المشاهير لجمهورهم في رمضان

النائب مصطفى بكري

هذا الأمر سيحدث قريبا في عدد من المؤسسات القومية

مذبحة الرحاب

مفاجآت في مذبحة الرحاب.. الكلب لم يخدر

جمال سلطان

سلطان : كنت واثقا من قيام عيسي بـ "بسبّ الدين"

في مثل هذا اليوم.. إعدام سيد قطب

الديهي : لهذا السبب هاجم "نزار قباني" سيد قطب

الداعية عمرو خالد

بالفيديو..الإبراشي: عمرو خالد زي الجماعات الإرهابية

موكلي بريء بشهادة عماد متعب

صدمة جديدة لـ"متعب" من القلعة الحمراء

قوات حماس

جنرالات إسرائيل : حماس انتصرت علينا في هذا الأمر

محمد صلاح

بالفيديو.. أغنية راب لـ"صلاح" تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

انخفاض سعر الدولار

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

فرنسا تجمّد أصول 3 أفراد و9 شركات بسبب كيماوي "الأسد"

عرب وعالم

جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي

وكالات

أخبار متعلقة
#

عقوبات على الاتحاد الروسي قبل انطلاق المونديال

#

برلماني: «أوبر وكريم» تتستر على «المجرمين»

#

بعد 6 سنوات يدخل من سجن بشار جثة هامدة

#

فرنسا تتخذ إجراءً جديدًا لما أسمته "تأديب" بشار الأسد

السيسي

معبر رفح

مورنينج ستار

أدهم أبو سلمية

 قالت الحكومة الفرنسية، أمس الجمعة، إنها جمّدت أصول 3 أفراد و9 شركات يُشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيماوية في سوريا.

وقال وزير المالية برونو لو مير، ووزير الخارجية جان إيف لو دريان، في بيان مشترك، إن الخطوة تهدف إلى تعقّب شبكات يُشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية.

وذكر البيان أنه "تم استهداف 3 أفراد و9 شركات لدورهم في الأبحاث و/أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد".

وفي يناير2017، فرضت فرنسا أيضاً عقوبات على نحو 25 شخصاً وشركة في فرنسا ولبنان ودبي والصين؛ بتهمة العمل مع مركز البحوث السوري في إنتاج أسلحة كيميائية. وجمّدت فرنسا أصول وحسابات هؤلاء الأفراد والشركات، وقالت إنهم يشكّلون جزءاً من شبكتي توريد للمركز في مجال إنتاج الأسلحة الكيميائية.

وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى المركز بالمساعدة في تطوير أسلحة كيماوية لصالح نظام بشار الأسد.

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على 271 موظفاً بالمركز لدورهم في إنتاج مواد كيميائية استُخدمت في هجوم كيميائي على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، عام 2017.

وتأتي الخطوة الفرنسية الأخيرة بعد نحو شهر من ضربة ثلاثية شاركت فيها باريس إلى جانب واشنطن ولندن، واستهدفت مواقع تابعة للأسد تُستخدم في تصنيع الأسلحة الكيميائية في العاصمة دمشق ومحيطها، بينها موقع جمرايا التابع للمركز السوري.

والمركز، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، مسؤول عن إنتاج أسلحة كيميائية مثل تلك التي استُخدمت في هجوم خان شيخون العام الماضي، وكذلك وسائل إطلاقها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» دفاع رابعة يطلب البراءة.. والقاضى: باقى مرافعة 50 متهمًا
» بالفيديو.. بكري: الدولة تواجه خطرا حقيقيا
» لمرضى السكرى.. اختبار جديد ينهى حقن الأنسولين
» جمال عبدالحميد : فيفي عبده سببتلي أزمة مع زوجتي
» "سيجارة الكترونية" تنهي حياة شاب وتحرق منزله
» بالفيديو.. نتنياهو يوجه رسالة للمسلمين
» وفاة قائد جيش القدس السابق بعهد "صدام"داخل محبسه
» فتح مصر معبر رفح "خطوة إيجابية"
» مصرع أمين شرطًا غرقًا لإنقاذ طفل بسوهاج
» الأهلي يصدم متعب من جديد
» تصريح صادم لـ"هيكل" عن عمومية المؤسسات الصحفية

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)