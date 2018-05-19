» الأهلي يصدم متعب من جديد

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صدمت لجنة الكرة بالنادي الأهلي لاعب النادي السابق عماد متعب، حيث رفضت اللجنة ضم اللاعب لمدة موسم بعد انتهاء إعارته من نادي التعاون السعودي.

ورأت اللجنة أن متعب لن يضيف للفريق من الناحية الفنية حال تواجده فى الموسم المقبل، خاصة أن التجديد له فى الموسم الأخير قبل أن يتم إعارته للتعاون السعودى جاء فقط كنوع من التكريم مثلما حدث مع حسام غالى الذى عاد للأهلي لمدة ستة أشهر أعلن بعدها الاعتزال.

في الوقت الذي أكد فيه "قناص" الأهلي، عدم اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجارى، مفضلاً الاستمرار فى الملاعب لمدة موسم آخر على الأقل، وهو الأمر الذى قد يحول وجهته لأحد الأندية الخليجية أو أحد الأندية المصرية حال تعثر مفاوضات الخليج.


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