بالفيديو..الإبراشي: عمرو خالد زي الجماعات الإرهابية

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هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، الداعية عمرو خالد، بعد ظهوره في إحدى إعلانات الترويج لشركة دواجن، لافتا لى أن استغلاله للإسلام للترويج لسلعة لا يختلف عن استخدام الجماعات الإرهابية للإسلام للترويج لأهدافها الخاصة في تدمير المجتمعات.

وقال «الإبراشي»، في برنامجه «العاشرة مساءً»، عبر قناة «دريم»، مساء الجمعة، إنه لا يمانع ترويج الداعية للسلع، لكن دون ربطها بالشعائر الإسلامية، وادعاء بأنها تؤدي إلى ارتقاء الروح، وتساءل: «يعني أنا لو ماكلتش صيامي منقوص؟، يعني ارتقاء الروح عندي منقوص؟».

 ووصف ظهور عمرو خالد في الإعلان بـ«السقطة الكبيرة جدا»، مؤكدًا صعوبة أن يصدقه الناس بعد ظهوره بالإعلان، قائلًا: «هصدقك إزاي بعد كده؟».

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