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إصابة 7 بينهم سيدة وطفل فى مشاجرة نارية بالواسطى

قضايا وحوادث

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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أصيب 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز الواسطى شمال بني سويف بسبب خلافات الجيرة وتم نقلهم إلى مستشفيى الواسطى المركزى وبنى سويف الجامعى.

كان اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف قد تلقى إخطارًا من النقيب محمد عاطف معاون مباحث الواسطى يفيد نشوب مشاجرة بقرية كوم أبو راضى "دائرة المركز" ونتج عنها إصابة كل من رمضان "س.أ" 30 سنة بطلقة ناري بجميع أجزاء الجسم  "أحمد ع.ح" 30 سنة بطلقة خرطوش بجميع أجزاء الجسم، "شعبان.أ.ع" 30 سنة طلقة خرطوش بالوجه، "منصور,ي" 34 سنة طلق خرطوش باليدين والوجه، "عفاف.ف.ن" 35 سنة خلع بالكتف الأيسر وجروح بالوجه "مصطفى.م.ع" 15 سنة طلق خرطوش بالوجه والجسم وعبد الرحمن.ب. (25) سنة طلق خرطوش بالوجه والصدر وجميعهم مقيمون بقرية كوم أبو راضى.

تم نقل 4 مصابين لمستشفي الواسطى المركزى و3 آخرين لمستشفى بنى سويف الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأحيل لنيابة الواسطى للتحقيق .

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