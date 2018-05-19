جودة يناشد «رئاسة الجمهورية» تطوير الطرق والمدن القديمة

19 مايو 2018 - 10:27 ص

طالب سليمان جودة، الكاتب الصحفى، من رئاسة الجمهورية بسرعة التدخل بقرار حاسم لتوصيل الكهرباء إلى الطرق والمدن المصرية القديمة التى لا تعرف عنها شيئا وتسمع عنها فقط، مشيرًا إلى ان الطرق الجديدة حُدد لها برنامجا تنمويا وخرجت بكل المرافق والخدمات ولكن الاهتمام بهذه الأماكن جاء على حساب أماكن أخرى قديمة.

وقال جودة خلال مقاله الذى نشر بأ"المصرى اليوم" تحت عنوان "ناريندرا والرئيس"، إن الطرق القديمة كانت ولاتزال سببًا فى الكثير من حوادث الطرق، وكانت ولا تزال سببًا فى الكثير من المعاناة للمواطنين، وكانت ولا تزال فى حاجة إلى نظرة من الرئيس، ليرتفع مستوى القديم المتهالك منها إلى مستوى الطرق الجديدة .

وتابع الكاتب الصحفى عاقدا مقارنة بين ما وصلت اليه الهند عقب تولى رئيسها ناريندرا مودى للحكم والرئيس السيسي فى مصر فى عام 2014 على مستوى تطوير التيار الكهربائي: "فى الثامن والعشرين من أبريل الماضى، احتفلت رئاسة الوزارة الهندية بوصول أعمدة الكهرباء إلى آخر قرى الهند، وكان الاحتفال احتفالين واحد بتحقيق الهدف الذى قرر رئيس الوزراء أن يضعه أمامه منذ وقت مبكرواحتفال آخر بتحقيق الهدف قبل موعده المعلن بأسبوعين تقريبًا، أو 12 يومًا على وجه التحديد، لذلك ربما تكون هذه فرصة لأسأل المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، عما إذا كانت مصر لاتزال تضم قرية بين قُراها تسمع عن الكهرباء ولا تعرفها؟!".