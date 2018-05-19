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33 فريقًا فى دورة رمضانية لكرة القدم ببني سويف

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يشارك 33 فريقًا فى دورة رمضانية لكرة القدم على ملعب قاعة شهرزاد بمدينة بنى سويف على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى الفترة من 2 رمضان حتى 25 من نفس الشهر تقام المباريات التمهيدية بنظام خروج المغلوب ليصعد 4 فرق للتصفيات النهائية تجرى بينهم قرعة.

ويصعد الفائزان للمبارة النهائية فيما يلتقى الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع وتقام المباراة النهائية في الخامس والعشرين من رمضان وتقدم فيها جوائز عينية ومادية من المركز الأول حتى المركز الرابع.

وتحظى الدورة بحضور عدد من النواب و نجوم كرة القدم القدامي بالمحافظة وبعض المحامين والصحافة والإعلام وغيرهم من المهتمين بمجال رياضة كرة القدم على وجه الخصوص وأكثر من ألفي مشاهد من الجماهير المصاحبة للفرق.

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