بالفيديو.. منة فضالي تكشف عن طليقها الذي تزوجته سرا

19 مايو 2018 - 10:17 ص

كشفت الفنانة منة فضالي، عن واقعة زواجها بدون علم أهلها، مما أدي إلى دخول والدتها في حالة انهيار عصبي.

جاء ذلك ردا على اتهام الإعلامية بسمة وهبة لـ "فضالي" خلال حوار ببرنامج "شيخ الحارة "على فضائية "القاهرة والناس بأنها "خطافة رجالة"، قائلة: "يا ريت"، لافتة إلى أن عمرها ما زال صغيرًا، وأنها لم تحمل لقب "عانس" بل "مُطلقة".

وأوضحت أن والدتها لم توافق على زواجها لأن زوجها كان يكبرها في العمر، متابعة: "والدتي قاطعتني، وكانت عايزة تولع في بيتي، والزواج لم يكمل 6 أشهر"، لافتة إلى أن زوجها أهانها وضربها بسبب غيرته عليها بسبب إحدى أدوارها ولذلك انفصلت عنه.

وأضافت أن زوجها كان شخصية فنية معروفة، ولكنه فضل أن يخفي زواجهما، متابعة: "أول حرف من اسمه ميم، وكان ملحنًا"، مستكملة: "كان الملحن محمد ضياء الدين".

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