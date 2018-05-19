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زراعة بنى سويف تعلن مواعيد توريد القمح خلال شهر رمضان

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بنى سويف
بنى سويف

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مواعيد

القمح

رمضان

توريد القمح

زراعة بنى سويف

أعلنت لجنة القمح بمديرية الزراعة ببني سويف عن المواعيد الجديدة لاستلام وتوريد محصول القمح خلال شهر رمضان المبارك والتي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساء وذلك بناء على قرار وزارة التموين في هذا الشأن وذلك للتيسير على الموردين والمزارعين خلال الشهر الكريم.

ووجه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بإخطار أمناء المواقع التخزينية من شون وصوامع وهناجر بضرورة الالتزام بمواعيد توريد واستلام القمح من الموردين والمزارعين، والإعلان عن هذه المواعيد بأماكن ومنافذ التسليم مع إعداد تقارير يومية عن الكميات الموردة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتسهيل عمليات التوريد بالمواقع التخزينية المنتشرة بكل مراكز المحافظة.

ومن جانبه أوضح مصطفى راشد رئيس لجنة القمح بمديرية الزراعة أن عملية التوريد والتي بدأت منتصف أبريل الماضي وتستمر حتى يونيو المقبل تسير بشكل منتظم دون مشكلات أو معوقات، مشيرا إلى أن التواصل الدائم بين لجنة القمح التي تم تشكيلها بقرار من المحافظ وغرفة العمليات بالديوان العام من خلال المتابعة المستمرة لجميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 20 منفذ استلام ما بين شون وصوامع وهناجر ومركز تجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية من المزارعين والموردين بدائرة المحافظة حتى الآن بلغ 152 ألفًا و750 طنًا تم توريدها لمطاحن وصوامع وشون بني سويف بنسبة 70% تقريبًا من إجمالي الكميات المستهدف توريدها والتي تقدر بـ220 ألف طن، إذ تبلغ المساحة المزروعة من القمح هذا العام 126 ألفا و500 فدان تستهدف إنتاج 341 ألفا و500 طن من القمح.

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