  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:06 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

بالفيديو.. أغنية راب لـ"صلاح" تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

قوات حماس

جنرالات إسرائيل : حماس انتصرت علينا في هذا الأمر

موكلي بريء بشهادة عماد متعب

صدمة جديدة لـ"متعب" من القلعة الحمراء

انخفاض سعر الدولار

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

جمال عبد الحميد

كيف علّق جمال عبد الحميد على صورة "مرسي"؟

قسم شرطة مدينة نصر

سر السيدة الغامضة التي ساعدت عصابة "علي بابا" على الهرب

بيومي فؤاد

خناقة بين بيومي فؤاد ونقيب المحامين .. وبيومي يغلق الخط

الابراشي

نجم الأهلي: هذه قصة القبض عليّ في شقة مشبوهة

كوبر و صلاح

تصريحات غريبة من هيكتور كوبر عن محمد صلاح

محمد صلاح

هذا ما قاله خبير نفسي عن شخصية محمد صلاح

صدمة جديدة لـ"متعب" من القلعة الحمراء

الرياضة

موكلي بريء بشهادة عماد متعب
عماد متعب

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"مؤمن زكريا" يصدم مسئولي الأهلي

#

الأهلي يغري متعب بهذا المنصب بشرط!

#

الأهلى يغري "متعب" لإفشال انتقاله للزمالك

#

رضا عبد العال باكيا: رحلت عن الزمالك بسبب إهانتي

الاهلى

حسام البدرى

عماد متعب

التعاون السعودى

وجهت لجنة الكرة بالنادي الأهلي صدمة جديدة للاعب عماد متعب مهاجم الفريق المعار إلى نادي التعاون السعودي حيث رفضت تجديد عقد اللاعب لمدة موسم إضافي.

يأتي هذا الرفض في ظل انتهاء فترة إعارة "متعب" للتعاون السعودي، بعدما تقدم أحد المسئولين بمقترح فى هذا الشأن من أجل تكريمه خاصة بعد استقالة حسام البدرى.

وترى لجنة الكرة أن عماد متعب لن يضيف للفريق من الناحية الفنية حال تواجده فى الموسم المقبل، خاصة أن التجديد له فى الموسم الأخير قبل أن يتم إعارته للتعاون السعودي جاء فقط كنوع من التكريم مثلما حدث مع حسام غالى الذي عاد للأهلي لمدة ستة أشهر أعلن بعدها الاعتزال.

ويرفض عماد متعب اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري مفضلاً الاستمرار في الملاعب لمدة موسم آخر على الأقل ،وهو الأمر الذي قد يحول وجهته لأحد الأندية الخليجية أو أحد الأندية المصرية حال تعثر مفاوضات الخليج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل وإصابة 20 شخصًا في إطلاق نار داخل مدرسة
» مؤمن زكريا يظهر فى النادى الأهلى من جديد
» تسمم 68 شخصًا لتناولهم مشروب البوظة
» "حمودي" يقع في فخ الإصابة
» جو اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 39 درجة
» كيف علّق جمال عبد الحميد على صورة "مرسي"؟
» نشطاء يكشفون دليل خطير على فبركة برنامج "رامز جلال"
» باسم يوسف: هذه حقيقة ظهوري ببرنامج "رامز جلال"
» تصريح خطير من رئيس المخابرات البريطانية حول "الحروب الجديدة"
» شاهد .. عامل نظافة يصلي بعميد جامعة يشعل "فيس بوك"
» لهذا السبب .. مؤلف "أبو عمر المصري" يقاضي الشركة المنتجة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)