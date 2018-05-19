صدمة جديدة لـ"متعب" من القلعة الحمراء

19 مايو 2018 - 09:21 ص

وجهت لجنة الكرة بالنادي الأهلي صدمة جديدة للاعب عماد متعب مهاجم الفريق المعار إلى نادي التعاون السعودي حيث رفضت تجديد عقد اللاعب لمدة موسم إضافي.

يأتي هذا الرفض في ظل انتهاء فترة إعارة "متعب" للتعاون السعودي، بعدما تقدم أحد المسئولين بمقترح فى هذا الشأن من أجل تكريمه خاصة بعد استقالة حسام البدرى.

وترى لجنة الكرة أن عماد متعب لن يضيف للفريق من الناحية الفنية حال تواجده فى الموسم المقبل، خاصة أن التجديد له فى الموسم الأخير قبل أن يتم إعارته للتعاون السعودي جاء فقط كنوع من التكريم مثلما حدث مع حسام غالى الذي عاد للأهلي لمدة ستة أشهر أعلن بعدها الاعتزال.

ويرفض عماد متعب اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري مفضلاً الاستمرار في الملاعب لمدة موسم آخر على الأقل ،وهو الأمر الذي قد يحول وجهته لأحد الأندية الخليجية أو أحد الأندية المصرية حال تعثر مفاوضات الخليج.