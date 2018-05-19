» جو اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 39 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 19 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، ثالث أيام شهر رمضان المبارك،  طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، فيما البحر الأحمر وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 39

وسط الدلتا 22 38

الإسكندرية 23 31

بلطيم 22 31

مطروح 16 29

السلوم 19 33

سيوة 18 37

بورسعيد 23 29

دمياط 22 30

العريش 20 33

رفح 20 33

الإسماعيلية 18 38

السويس 23 38

رأس سدر 22 36

نخل 20 40

نويبع 30 39

طابا 26 40

كاترين 21 33

الطور 21 33

شرم الشيخ 29 41

الغردقة 27 39

مرسى علم 26 36

الفيوم 22 40

بنى سويف 22 38

المنيا 22 40

أسيوط 20 41

سوهاج 26 42

قنا 27 43

الأقصر 28 43

أسوان 29 44

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 26 39

شلاتين 24 36

ابو رماد 24 35

راس حدربة 26 33

حلايب 27 34


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