خناقة بين بيومي فؤاد ونقيب المحامين .. وبيومي يغلق الخط

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بيومي فؤاد
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أحمد عادل شعبان

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بيومى فؤاد

نقيب المحامين

اندلعت مشادة حامية بين الممثل الكوميدي بيومي فؤاد ، وبين عدد من ضيوف برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على خلفية إساءة "بيومي" للمحامين في مسلسله الجديد "ربع رومي" .

واحتج "بيومي" في مداخلة على وصف مسلسله بالـ"سخف" ، مؤكدًا أن الفنان أحمد ذكي أظهر المحامين بشكل سيء في فيلمه "ضد الحكومة" ولم يعترض أحد ، مضيفًا: "بقولك ايه يا بيه .. روح ارفع قضية ".

و رد نقيب المحامين سامح عاشور على كلام "بيومي" ، مؤكدًا أنه والمحامين يرفضون الإهانة التي وجهت لهم ، مضيفًا: "أحمد ذكي قدم نموذج المحامي الفاسد بشكل موضوعي .. لكن هذا المسلسل  يتضمن إهانات .. نحن مثلا لم نصف ممثل بأنه "أهبل" لأن هذا كلام لا يليق .. لكننا كمحامين لن نترك أحد أساء لنا دون أن نأخذ حقنا بالقانون ".

وأغلق الفنان بيومي فؤاد الخط ، رافضا الرد على الكلام الموجه إليه.

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