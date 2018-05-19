نجم الأهلي: هذه قصة القبض عليّ في شقة مشبوهة

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محمد عباس

الاهلى

كشف اللاعب محمد عباس - نجم فريق الأهلي في الثمانينات - تفاصيل القبض عليه في شقة مشبوهة ، مؤكدًا أنه تعرض لظلم .

وقال "عباس" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "الفريق مرتجي والكابتن صالح سليم فشلا في التعامل معي ، وطبقوا علي عقوبات كثيرة مما جعلني أنهي علاقتي بالفريق ".

وأضاف: "أصبت بحالة نفسية سيئة لأن حياتي كانت هي كرة القدم .. وقتها اتجهت للحشيش والسهرات الحمراء .. ووقتها كنت في شقة مع اثنين من أصدقائي وتم القبض علينا لمجرد أنني محمد عباس .. لم يكن معنا أي مخدر .. ودخلت السجن .. بعدها حدثت أحداث الأمن المركزي وهربت من السجن .. ثم سلمت نفسي .. وخرجت بكفالة 500 جنيه ، وذهبت للعمل بإحدى الدول الخليجية وصدر ضدي حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات .. وبقيت في تلك الدولة 7 سنوات ، بعدها عدت لمصر وقمت بعمل إعادة إجراءات .. وحصلت على البراءة ".

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