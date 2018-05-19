» الحرب الحديثة تعتمد على هذا الأمر الهام

19 مايو 2018 - 03:13 ص

شدد فيل أوسبورن رئيس المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الجمعة، على أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، يجب أن تكون مستعدة لشن هجمات إلكترونية ضد روسيا، في حال ارتفعت حدة التوتر بين موسكو والغرب.



وقال المسئول -وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية- إن الحرب الحديثة باتت تعتمد على الهجمات الإلكترونية، وإن التكنولوجيات الجديدة ستغير الحروب، وإن المملكة المتحدة يجب أن تكون أكثر عدوانية وقادرة على المخاطرة لمواجهة التهديدات التي أصبحت أكثر حدة.



ووصف أوسبورن -في خطاب بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة- العالم بأنه "أكثر خطورة وبأنه يصعب التنبؤ بما سيقع فيه"، وقال إن تيريزا ماي قد تحتاج إلى تنفيذ التدابير المضادة الصحيحة لهجمات مماثلة يجري تنفيذها ضد بريطانيا.

