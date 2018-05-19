ارتفاع ضحايا إطلاق النار بمدرسة في تكساس

أكد محافظ ولاية تكساس الأمريكية مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بمدرسة "سانتا في" الثانوية خارج مدينة هيوستن.



ووصف المحافظ جريج بابوت حادث إطلاق النار بأنه "واحد من أكثر الهجمات شناعة التي لم نرها من قبل في تاريخ مدارس تكساس".

ووصف المحافظ جريج بابوت حادث إطلاق النار بأنه "واحد من أكثر الهجمات شناعة التي لم نرها من قبل في تاريخ مدارس تكساس".