لافروف: مهمة روسيا في سوريا لم تنته

19 مايو 2018 - 03:02 ص

قال وزير الخارجية الروسي، إن مهمة بلاده في سوريا لم تنته بعد، مؤكداً أن وجودها العسكري هناك مستمر طالما أن نظام الأسد يحتاج إليه.



وأضاف لافروف في تصريحات لصحيفة أرجنتينية، اليوم الجمعة، أن العسكريين الروس منتشرون في سوريا منذ 2015 بدعوة من النظام السوري.



وأشار إلى أن بلاده سحبت في ديسمبر/ كانون الأول 2017، الجزء الأكبر من المجموعة العسكرية الروسية من الأراضي السورية.



وتابع: "مهمة روسيا في سوريا لم تنته (..) وفي هذا السياق المنطقي، الانطلاق من أن وجودنا في سوريا سيستمر طالما احتاجت إليه القيادة السورية".



تصريحات لافروف تأتي غداة تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، قال فيها إنه بعد بدء العملية السياسية في البلاد، "لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا".



وبالرغم من قرار روسيا تقليص قواتها في سوريا، إلا أنها ما تزال تحتفظ في القواعد العسكرية السورية بـ 24 طائرة حربية قادرة على حمل أسلحة دمار شامل.

