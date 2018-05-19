أردوغان: سنقف مع الشعب الفلسطيني في السراء والضراء

19 مايو 2018 - 03:01 ص

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، التأكيد على الوقوف مع الشعب الفلسطيني؛ "في السراء والضراء".



جاء ذلك في ختام القمة الطارئة التي عقدتها منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول، لبحث تداعيات نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، والمجزرة الإسرائيلية بحق فلسطينيين في قطاع غزة.



وقال أردوغان: "نؤكد مرة أخرى أننا سنقف مع الشعب الفلسطيني في السراء والضراء".



وأوضح أن القمة تناولت الخطوة الأمريكية غير القانونية تجاه القدس، وحددت، في بيان مشترك، خطوات سيتم اتخاذها "كأمة" تجاه ما أقدمت عليه واشنطن.



وأضاف أن المجتمعين جددوا استنكارهم لـ"إرهاب الدولة والمظالم والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل"، مشددًا أن فلسطين لن تكون لوحدها.



وأشار إلى أن البيان النهائي، الذي صدر بالإجماع، هو الصوت المشترك لضمير العالم الإسلامي حيال القدس، والتعبير القوي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.



وختم بالإعراب عن الشكر لجميع المشاركين في القمة.



ومنذ الإثنين يرتكب الجيش الإسرائيلي، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3244 آخرين.

