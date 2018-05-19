» خالد الجندي: "الإخوان تحاول حرق البلد بهذه الطريقة"

19 مايو 2018 - 01:56 ص

قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن جماعة الإخوان لديها كتائب إلكترونية ليس لها أي مهمة إلا حرق البلاد من الناحية السلوكية والاجتماعية.