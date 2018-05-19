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ممثلة شهيرة: "كل راجل عرفته ساب حتة إهانة جوايا"

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منة فضالي
منة فضالي

المصريون ـ متابعات

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أكدت الفنانة منة فضالي، إنها رومانسية جدًا، وتحب الحب، معقبة: "ولكن كل راجل عرفت ساب حتة إهانة جوايا، بس بيعلمني".
وكشفت "فضالي"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، عن المنتج الكبير الذي ارتبطت به سرًا، قائلة إنها كانت تحبه جدًا وكان من أفضل الشخصيات.
وأضافت "فضالي" أنه طلب منها أن تترك عملها، فـ انفصلت عنه، متابعة: "عملتله بلوك بعد ما بعتلي كلام مش لطيف، بعد سنة من انفصالنا"، لافتة إلى أنها لن تترك عملها وهي في عمر صغير.

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