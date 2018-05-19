هذا ما قاله خبير نفسي عن شخصية محمد صلاح

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محمد صلاح
محمد صلاح

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قام الدكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي، بتحليل شخصية نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مشيرا إلى أنه "عمل شغل بسيط ولكنه مهم جدًا للتعرف على الشخصية المصرية".
وأوضح "الرخاوي"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أنه شخص متواضع ولم يفسده أي شيء، معقبًا: "لسه هو هو بتاع بسيون إللي قاعد على المصطبة".
ولفت "الرخاوي" إلى أنه قام بإنجاز مصري وإنساني، ويمثل مصر، موضحًا أن الشخصية المصرية تحتاج إلى إعلام وتعليم واقتصاد مختلف؛ حتى تتغير إلى ما تستحقه.

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