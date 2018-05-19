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تعرف علي حيل هروب عصابة الـ 100 مليون جنيه

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تفاصيل هروب مساجين من محبسهم بالغربية

مصطفى صابر

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قسم مدينة نصر

النيالبة العامة

الانتهاء من التحقيقات

هروب عصابة دولية

انتهت نيابة أول مدينة نصر من التحقيق مع اثنين من أفراد طاقم حراسة المتهمين بالعصابة الدولية، والذين تمكن ثلاثة منهم من الهرب، ووجهت إليهما تهمة الإهمال في أداء عملهم، ومساعدة متهمين في قضايا جنائية على الهروب، كما تواصل النيابة التحقيق مع باقي أفراد الحراسة.

وأدلى اثنان من أفراد العصابة الدولية، المتهمان بالاشتراك مع 3 آخرين هاربين بسرقة 150 مليون جنيه، باعترافات أمام نيابة أول مدينة نصر.

وقال المتهمان: إنهما بالاشتراك مع الهاربين وضعوا خطة للهروب، خاصة أن كل منهم صادر ضده أحكام 33 سنة، مضيفين: إنهم اتفقوا ألا يقضوا باقي عمرهم خلف القضبان، ومن أجل ذلك وضع زعيمهم خطة للهرب، عن طريق مغافلة حرس القسم.

وأضاف المتهمان، أثناء تواجدهما بمحكمة مدينة نصر لنظر تجديد حبسهم، اتفقوا مع أقارب لهم، على تجهيز سيارتين والانتظار أمام قسم شرطة أول مدينة نصر، حتى تحين ساعة الصفر، إذ إنهم عقدوا العزم على الهروب، وعندما عادوا إلى القسم عقب انتهاء جلسة تجديد حبسهم، كانوا قد طلبوا من الحرس شراء "كشرى"، وأثناء دخولهم الحجز، قاموا بمغافلة الحرس ونجحوا في فك الكلابشات، ثم ألقوا أكياس الشطة على الحرس، وساعدهم شركاؤهم غير المحبوسين على الخروج، حيث وضعوا لهم سلما بجوار وحدة الإطفاء المجاورة للقسم، وتمكنوا من الخروج.

وأشارا إلى أنه كان في انتظارهم سيارتان بسرعة استقل الثلاثة الهاربين سيارة وانطلقوا، ثم استقلا هما السيارة الثانية إلا أنها لم تسر مترين في الشارع، حتى توقفت وتعطلت بهما، وألقت قوات الأمن القبض عليهما.

من جانبها بدأت النيابة، الاستماع لأقوال طاقم الحراسة المكلف بتأمين المتهمين، وشكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث؛ لتتبع خط سير 3 متهمين بالتشكيل العصابي الدولي، عقب هروبهم من الحراسة أثناء عودتهم من العرض على المحكمة، لتجديد حبسهم بمدينة نصر.

تلقت مباحث قسم أول مدينة نصر، بلاغات متعددة من مواطنين، أفادوا فيها بسرقة شققهم وسياراتهم، فتم تشكيل فريق بحث، وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمين "محمود ط" و"حمزة ط" و"سامي ي" و"علاء ج" و"كمال ش"، عصابة دولية تخصص نشاطها في سرقة الشقق، وصلوا إلى البلاد وجلبوا معهم أدوات حديثة، تساعدهم على فتح الشقق والفيلات، تمكن فريق البحث من ضبط 5 متهمين أردنيين الجنسية، تبين أنهم وراء تلك الوقائع.

وبمناقشتهم، اعترفوا بسرقة 35 فيلا بمناطق مدينة نصر والتجمع الخامس والنزهة، وسرقة 21 كيلو ذهب وألماس و25 سيارة، حيث قدرت المسروقات بأكثر من 100 مليون جنيه.


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