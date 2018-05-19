  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:28 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

هذا ما قاله خبير نفسي عن شخصية محمد صلاح

الرحاب

الكشف عن حقيقة تورط أمن الرحاب في مذبحة الفيلا

صندوق النقد

صندوق النقد يُفاجئ المصريين بهذه الإجراءات القاسية

القمة الإسلامية باسطنبول

القمة الإسلامية تطالب بلجنة تحقيق وقوة حماية دوليتين إلى فلسطين

مشروع سد النهضة

لماذا تتجاهل مصر «أوراق الضغط» على إثيوبيا؟

السادات ومبارك

5محاولات لاغتيال «السادات» و«مبارك» تكشفها الصدفة

صندوق النقد الدولي

رفع الدعم عن الوقود نهائيًا خلال الموازنة الجديدة

سامح شكري وزير الخارجية

«شكري»: إسرائيل سلطة احتلال ضد شعب أعزل

الاهلي

مدرب الزمالك السابق مرشح لتدريب الأهلي

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الطيب»: شخصيات عربية تسعى لتشويه الأزهر

اختتام القمة الإسلامية في تركيا بشأن غزة والقدس

عرب وعالم

القدس
القدس

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تركيا: لن نسمح بتغيير وضع مدينة القدس

#

رغم تهديدات تركيا.. قبرص: سنواصل التنقيب عن الغاز

#

استشهاد القيادي في "حماس" عماد العلمي في غزة

#

تركيا تعقد "قمة القدس" اليوم

اختتمت، مساء الجمعة، القمة الإسلامية الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في فلسطين، والتي استضافتها مدينة اسطنبول.
وأقيمت القمة في مركز اسطنبول للمؤتمرات، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحضور رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.
وشارك في القمة زعماء أفغانستان وإيران وقطر والكويت وموريتانيا والسودان والأردن وجمهورية شمال قبرص التركية وغينيا، فضلاً عن رؤساء وزراء وبرلمانات، ونواب رؤساء، ووزراء خارجية عدّة دول.
وعلى هامش القمة، التقى أردوغان، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وارتكب الجيش الإسرائيلي، منذ الاثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3244 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وكان الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ70 للنكبة، ويحتجون على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» خالد الجندي: "الإخوان تحاول حرق البلد بهذه الطريقة"
» ممثلة شهيرة: "كل راجل عرفته ساب حتة إهانة جوايا"
» تعرف علي حيل هروب عصابة الـ 100 مليون جنيه
» «الإفتاء» تعلن عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام
» مونديال روسيا.. تعرف على القائمة الأولية لمنتخب اليابان
» وصول قوافل طبية وتموينية من مصر إلى غزة
» الريال يرفض طلبات ليفربول بشأن «صلاح».. وتشيلسي يترقب
» «أردوغان»: أيدي أمريكا ملطخة بدماء الفلسطينيين
» 3 سيناريوهات لاغتيال «مبارك» بسيدى برانى
» مشاجرة تنتهي بمقتل عامل علي يد تاجر مواشي
» فضيحة مدوية تهدد مُستقبل تونس بالمونديال

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)