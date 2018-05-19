» بالصور.. وصول قوافل طبية وتموينية من مصر إلى غزة

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أرسلت وزارة الصحة عددًا من القوافل الطبية وسيارات الإسعاف إلي قطاع غزة، وذلك للمساهمة في عملية معالجة المصابين الفلسطينيين نتيجة مقاومتهم لعناصر قوات الاحتلال فى ذكرى النكبة. 

ورفعت المستشفيات المصرية في رفح والشيخ زويد والعريش من استعداداتها لاستقبال الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي ذات السياق، أرسلت مصر مساعدات تموينية وبترولية إلي القطاع، وذلك في إطار الدور الوطني والتاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية.




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