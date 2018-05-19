» بالصور.. وصول قوافل طبية وتموينية من مصر إلى غزة

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رفع الدعم عن الوقود نهائيًا خلال الموازنة الجديدة
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«الزمر» أنقذ السادات من عملية اغتيال قبل المنصة
صدام مرتقب بين إدارة الزمالك و«عباس»
خالد الشرقاوي
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