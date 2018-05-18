صدام مرتقب بين إدارة الزمالك و«عباس»

18 مايو 2018 - 11:50 م

يجهز مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنًا على حكم الحجز الجديد لممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وأوضح المصدر أن الحجز على 26 مليون جنيه وليس 60 مليون جنيه مثلما تردد مؤخرًا، حسبما أكد مصدر داخل القلعة البيضاء.

وتابع المصدر، أن الحجز على الـ26 مليون جنيه فقط وليس على كل رصيد النادي في البنوك، موضحًا إن مجلس إدارة نادي الزمالك بصدد تجهيز طعن خلال الفترة الحالية على الحكم.

وأوضح المصدر، إن هناك قضية أخرى مقدمة من عباس ضد النادي بقيمة 10 ملايين جنيه لم يصدر فيها الحكم حتى الآن.