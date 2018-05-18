» الريال يرفض طلبات ليفربول بشأن «صلاح».. وتشيلسي يترقب

18 مايو 2018 - 11:38 م

وجه ريال مدريد الاسباني، صدمة كبيرة للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، بعد رفض إدارة المرينجي، المغالاة المادية التي يتخذها مسئولو «الريدز»، خلال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة «دياريو جول» الإسبانية، إن إدارة ريال مدريد الإسباني أكدت رفضها على دفع 200 مليون دولار من أجل ضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي تشيلسي أبدى موافقته المبدئية على دفع 200 مليون يورو من أجل ضم الفرعون المصري، ولكنه من المحتمل أن يدخل في منافسة شرسة، وبايرن ميونخ الألماني.

وأكدت الصحيفة، أن مسئولي فريق ريال مدريد الإسباني يحاولوا بالوقت الحالي إقناع مسئولي الريدز بدفع مبلغ مادي مقابل صفقة تبادلية بين الثلاثي جاريث بيل وماركو اسينسيو ولوكاس فاسكيز.