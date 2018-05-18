عامل يمزق جسد شقيقه لتعديه علي والدته

18 مايو 2018 - 11:27 م

أقدم عامل على تمزيق جسد شقيقه بسلاح أبيض حتى الموت بقرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية، في مشاجرة بينهما إثر قيام المجني عليه بالتشاجر مع والدتهما ونهرها مما أثار حفيظة المتهم الذي تشاجر معه واستل سكينًا وطعنه عدة طعنات أودت بحياته تحرر محضر بالواقعة وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

بداية الواقعة، عندما تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز القناطر بلاغًا بنشوب مشاجرة أسفرت عن متوفى بقرية الخرقانية مركز القناطر وانتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي وتبين قيام إيهاب م ف ه 35 سنة عامل بالتعدي على شقيقه أحمد 33 سنة عامل بسلاح أبيض سكين محدثًا إصابته بجرح نافذ بالصدر وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتمكن ضباط المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك بسبب قيام المجني عليه بالتشاجر مع والدته ولدي معاتبته له حدثت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التي أودت بحياته تحرر المحضر رقم 4820 إداري القناطر وتولت النيابة التحقيق.