» «أردوغان»: أيدي أمريكا ملطخة بدماء الفلسطينيين

18 مايو 2018 - 10:53 م

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن يد الولايات المتحدة الأمريكية "تلطخت بدماء" الشعب الفلسطيني، وأن ما تقوم به إسرائيل هو "قطع للطرق، ووحشية، وإرهاب دولة"، على حد وصفه.





وقال أردوغان، خلال افتتاح قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة حول القدس في مدينة اسطنبول، إنه "كما كان 14 مايو يومًا أسود في تاريخ الإنسانية، سنسجل في 18 مايو، يومًا تاريخيًا للإنسانية، بتكافل جهودنا"، مشيرًا إلى تاريخ الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية للقدس الذي تزامن مع مواجهات في غزة على الحدود الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 60 فلسطينيًا على الأقل.





وأضاف أردوغان، أن "أيدي الولايات المتحدة الأمريكية تلطخت بدماء الشعب الفلسطيني، من خلال القرار الذي اتخذته واشنطن حيال وضع القدس". وتابع: "أقولها بوضوح، ما تقوم به إسرائيل هو قطع للطرق، ووحشية، وإرهاب دولة"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.



