«تريزيجيه» يقترب من الانتقال للدوري الإنجليزي

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اقترب محمود حسن «تريزيجيه»، صانع ألعاب فريق قاسم باشا التركي، من الانتقال إلى فريق واتفورد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية تركية، إلى أن نادي واتفورد الإنجليزي، رصد 6 ملايين يورو، للتعاقد مع «تريزيجيه» بداية من الموسم المقبل، بعد تألقه الكبير مع فريقه هذا الموسم في الدوري التركي.

وأضافت التقارير، إلى أن إدارة النادي التركي قررت تأجيل كل العروض، إلى ما بعد كأس العالم، تحسبًا لتألق اللاعب وارتفاع سعره.


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