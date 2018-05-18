» إصابة 16 شخصًا في انقلاب "ميكروباص" بالأقصر

18 مايو 2018 - 09:51 م

أُصيب 16 شخصًٌا، مساء اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي في قرية توماس بمركز إسنا جنوب الأقصر.

تلقى مدير أمن الأقصر اللواء طارق علام إخطارًا بفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز إسنا جنوب المحافظة أسفر عن إصابة 16 شخصًا بإصابات متفرقة في الجسم.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: "رجب.ع"، 40 سنة، و"على.ا "، 72 سنة، و" أشرف. ت"، 43 سنة، و"عبدالناصر.ع"، 33 سنة، و"ثوما.م.ا"، 40 سنة، و"أنور.م"، 51 سنة، و"على.م"، 38 سنة، و"حمدى.ا"، 23 سنة، و"صباح.ق"، 50 سنة، و"محمد. م" ، 24 سنة، و"محمود. ع"، 34 سنة، و"عبدالباقى.ت"، 44 سنة، و"أكرم.م "، 45 سنة، و"هانم .م"، 44 سنة، و"فايزة. أ"، 39 سنة، و"محمود.س"، 30 سنة، و"سعيد.ف"، 35 سنة.

تم نقل الحالات المصابة، لمستشفى أرمنت وإسنا المركزى جنوب غرب محافظة الأقصر، لتلقي العلاج اللازم، فيما حُرر محضر بالواقعة، لتولي التحقيقات ومعرفة ملابستها.