» فضيحة مدوية تهدد مُستقبل تونس بالمونديال

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كأس العالم

تونس

المصريون

شن حمدي الحرباوي، مهاجم «زولت وارجم» البلجيكي والمنتخب التونسي، هجومًا، على نبيل معلول المدير الفني لمنتخب بلاده، بعد استبعاده من القائمة المبدئية لنسور قرطاج، المرشحة للمشاركة في كأس العالم في روسيا 2018.

"الحرباوي" وصف القائمين على شئون كرة القدم التونسية بالمافيا التي تسيّر دواليب الكرة في بلاده، وقال في تصريحات صحفية لموقع “het nieuwsblad ” البلجيكي: «لن أكون في نهائيات كأس العالم في روسيا مع المنتخب التونسي بسبب الفساد الذي ينخر في  كرة القدم التونسية».

واتهم الحرباوي، نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي بأنه "عديم الرجولة"، يخشى من بعض لاعبي المنتخب الذين يتحكمون في مقاليد الاختيارات التي تتم، موضحًا أن هناك 4 لاعبين ووكيل لاعبين داخل الجهاز الفني يشترط التوقيع له مقابل الانضمام لنسور قرطاج.

وأكدت جريدة هنا تونس، في تقرير لها اليوم الجمعة أن تصريحات الحرباوي ضد نبيل معلول واتحاد الكرة لن تكون الأخيرة، حيث يهدد اللاعب بفضح ما يحدث داخل الكرة التونسية، وأن اللاعب يرى أن هناك 4 لاعبين يتحكمون في قائمة المنتخب، بجانب وجود وكيل أعمال داخل الجهاز الفني للمنتخب لا بد من توقيع اللاعبين معه لكي يضمن اللاعب الانضمام للمنتخب.

وكشفت الجريدة، أن مدرب الترجي التونسي السابق، لن يتحرك قضائياً ضد حمدى الحرباوي المحترف في الدوري البلجيكي، لقناعته أن مثل هذه التصريحات التي خرجت على لسان اللاعب تؤكد أنه لم يخطئ عندما قرر عدم انضمامه للمنتخب، وتعزز من موقفه وصحة قراره، في عدم أحقية لاعب بمثل هذه السلوكيات في التواجد بقائمة نسور قرطاج بالمونديال.

وأوقعت قرعة مونديال روسيا المنتخب التونسي في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وانجلترا وبنما، حيث يواجه المنتخب التونسي في المباراة الأولى نظيره الإنجليزي يوم الاثنين 18 يونيو 2018 بمدينة فولجوجراد، على أن يواجه في المباراة الثانية نظيره البلجيكي يوم السبت 23 يونيو 2018 بمدينة موسكو.

ويخوض المنتخب التونسي ثالث مبارياته في الدور الأول من مونديال روسيا 2018 بمدينة سرانكس بمواجهة منتخب بنما يوم الخميس 28 يونيو 2018.

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