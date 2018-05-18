غرق طفل فى بحر يوسف بالمنيا

18 مايو 2018 - 09:26 م

لقي طفل مصرعه غرقًا داخل ترعة البحر اليوسفي ،أثناء الاستحمام أمام قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه بلاغًا من أهالي قرية صفط الخمار بالعثور على جثة غريق بالمجرى المائي للبحر اليوسفي.

انتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبيّن أنها للطفل "م. ع. إ – 3 سنوات" مُقيم في عزبة العبيد التابعة لقرية منشأة الدهب القبلية، وقالت والدته 31 عامًا" ربة منزل، أن غرق نجلها بسبب انزلاق قدمه وسقوطه في المجرى المائي للبحر أثناء لهوه بجواره، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

أفاد تقرير مفتش صحة المنيا، الذي وقع الكشف الطبي على الجثة بأن الوفاة نتيجة اسفسكيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية أو إصابات ظاهرية، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.