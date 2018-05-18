» الزمالك يدرس الإطاحة بـ«باسم مرسي»

18 مايو 2018 - 09:24 م

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إعارة باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض، إلى أحد الدوريات العربية، للاستفادة منه ماديا، بجانب العمل على استعادة مستواه من جديد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتظر مجلس الأبيض التقرير النهائي لخالد جلال، المدير الفني للزمالك، لحسم موقف باسم مرسي، وإن كانت المؤشرات تتجه لإعارته، في ظل ابتعاده عن التهديف مؤخرًا، وذلك بعد أن استقر أبناء ميت عقبة على التعاقد مع ثنائي هجومي قوي، للعب بجوار كاسونجو، مع الاستغناء عن خدمات نانا بوكو.

وشارك باسم مرسي، مع الزمالك في الموسم المنقضي في 21 مباراة بواقع 1.136 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف فقط وصنع 5 أخرى.

يذكر أن باسم مرسي انضم لصفوف القلعة البيضاء في يوليو 2014، قادمًا من صفوف الإنتاج الحربي، بعد توهجه في ذلك الموسم.