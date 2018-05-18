» تشكيل عصابي إفريقي يعترف بسرقة شقق طلاب الأزهر بالإكراه

18 مايو 2018 - 09:15 م

ألقي رجال مباحث شرطة مدينة نصر، القبض على تشكيل عصابي إفريقي مكون من 4 متهمين، تخصص في سرقة شقق طلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر.

البداية بتلقي بلاغ من "أنور خير الأنوار بن روسلى" يحمل الجنسية الأوربية 22 عامًا طالب بجامعة الأزهر، مقيم الحي العاشر بدائرة القسم، مصاب بجرح بالأنف من الجهة اليسرى وجرح بالجبهة أعلى الحاجب الأيسر طوله حوالي 5ر1 سم، و"أحمد شاهير بن شمس الدين" يحمل الجنسية الأوربية سن 25 طالب بجامعة الأزهر ومقيم بذات العنوان، يفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه داخل مسكنهم.

وأفادا في بلاغهما بأنهما بتاريخ 8 مايو الجاري حال تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بـ 4 أشخاص من ذوى البشرة السمراء كسروا باب الشقة وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجههما وتعدوا على الأول بالضرب محدثين إصاباته المشار إليها واستولوا منهما على 4 هواتف محمولة ماركات مختلفة، ومبلغ 2000 جنيه، ولم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وإجراء المعاينة، تبين كسر باب الشقة محل الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "صمويل قوج اكوى" يحمل الجنسية الأفريقية سن 17 عاطل، مقيم شارع محمد شاكر دائرة قسم شرطة عين شمس، ويوسف جاستين دين " يحمل الجنسية الأفريقية " سن 19 عاطل ومقيم شارع أحد عزبة الهجانة دائرة القسم، وويلون جوزيف يتليان " يحمل الجنسية الأفريقية " سن 17 ومقيم مساكن صقر قريش بجوار مسجد نور الرحمن ـ دائرة القسم، و كلمنت بلال كلمن تعطيه " يحمل الجنسية الأفريقية " سن 21 ومقيم شارع أحد دائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهما أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب".

وتم بإرشادهم ضبط 4 هواتف محمولة المستولى عليها، وعدد 2 سلاح أبيض "سنجة" المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمسكن المتهم الثاني، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين والمضبوطات، واتهموهم بسرقتهما بالإكراه، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بذات الأسلوب، واعترفوا بارتكاب حادث سرقة 3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 100 دولار من " أحمد ترميذى بن عبد العزيز" سن 20 طالب بجامعة الأزهر، مقيم مساكن الطلبة بالحي العاشر، و"لطفي صلاح على" سن 20 طالب بجامعة الأزهر، مقيم بذات العنوان.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهما بسرقتهما بالإكراه، وأضافا بأنهما لم يحررا محضرًا بواقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة، وجار تطوير مناقشتهم عن باقي المسروقات وعما ارتكبوه من حوادث أخرى.