بالصور.. مدير أمن المنيا يفاجئ الخدمات الأمنية أثناء الإفطار

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مدير الأمن

الخدمات الأمنية

جولة

محافظة المنيا

الافطار

 قام اليوم اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير  الداخلية لأمن المنيا، بجولة مفاجئة على الخدمات التأمينية لدور العبادة والكنائس والمراكز الأمنية أثناء الإفطار،  للاطمئنان على العملية التأمينية وانتظام الخدمات الأمنية على تلك المنشآت.

 وقد استمع عبد النصف، لمطالب القوات  المتمركزة على المقرات  والمنشآت، وطالبهم باليقظة التامة والاستعداد  لمواجهة أية عمليات عنف من قبل الخارجين عن القانون.

 كما تفقد مدير الأمن، عددًا من المقرات الشرطية ومنها إدارة قوات أمن المحافظة والتقى عددًا من الضباط والجنود وحثهم على استقرار الأمن  وتحقيق الأمان لكل المواطنين والتصدى لأعمال عنف ومواجهة التطرف بكافة أساليبه.


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