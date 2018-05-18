تحطم طائرة ركاب على متنها 100 شخص فى كوبا

18 مايو 2018 - 08:31 م

أعلنت قناة "Telemundo" نقلاُ عن الإعلام الكوبي، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة ركاب من نوع بوينج 737 التابعة لشركة الطيران "كوبانا دي افياسيون" وعلى متنها 100 راكب.

وتحطمت الطائرة المتجهة من هافانا إلى هولجوين بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار هافانا.



