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أزمة في اليابان لانطلاق قطار قبل موعده بـ 25 ثانية

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مصر

اليابان

قطار

تأخير

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع منذ يوم الجمعة الماضي مشكلة مغادرة قطار للمحطة في اليابان بـ 25 ثانية قبل موعده، وهي ثاني مرة ينطلق فيها القطار قبل موعده المحدد خلال أشهر قليلة.

وقد قدمت الشركة اعتذارًا رسميا لزبائنها عن الإزعاج الذي سببته لهم دون أي مبرر.

وقال عامل المحطة إنه إذا ما دُقق في حيثيات هذا التأخير، سيجد أن المجتمع يواجه معايير انحراف لم يعتد عليها.

ففي نوفمبر من العام الماضي، حدثت مشكلة من النوع نفسه، إذ غادر القطار قبل موعده بـ 20 ثانية ، أما الآن فقد غادر المحطة بـ 25 ثانية بالتمام قبل أوانه.

وغرَّد أحد المواطنين مستنكرا بشكل ساخر هذا التقصير بأن كتب على صفحته في تويتر ": يابان، يا للعار، 25 ثانية انطلاق قبل الموعد!".

وقالت صحيفة "اليابان اليوم"، إن سائق القطار ظن أنه من المقرر مغادرة القطار من محطة نوتوغاوا في الساعة 07:11 لكن الوقت الفعلي كان 7:12 دقيقة.

ولم يجد أيا من الزبائن الذين عادة يقفون في منصة الانتظار، فقرر الانطلاق قبل أن تكتمل الـ 25 ثانية

وبعد أن أغلق أبواب القطار بدقيقة قبل الموعد، أدرك خطأه ، لكن كان قد فات الأوان ولم يستطع تفادي الموقف المحرج الذي تعرض له.

ومن المعروف أن اليابان تُشتهر بالدقة والالتزام بالمواعيد، ولكن تبين فعلاُ أنه كان هناك بعض الركاب المنتظرين الذين لم يلحقوا بالقطار، واشتكوا عند موظف السكك الحديدة، فأصدرت الشركة اعتذاراً رسمياً بعد فترة قصيرة جداً.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها، إذ اعتذرت الإدارة التي تدير خط "تسوكوبا_ يابان " في نوفمبر الماضي رسميا مبدية أسفها عن الانطلاق المبكر الذي كان بـ20 ثانية، وحصل عن غير قصد نتيجة خلط بمواعيد الانطلاق.


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